Amministrative oggi due milioni al voto per sindaci | mini test in vista delle Regionali

Oggi e domani si svolgono le elezioni amministrative con oltre due milioni di italiani chiamati alle urne per scegliere i sindaci. Questa tornata rappresenta un importante test in vista delle future regionali, coinvolgendo simboli politici come Giorgia Meloni e Elly Schlein. In tutti i territori interessati, si scontrano centrodestra e centrosinistra, offrendo uno spaccato delle tendenze politiche in vista delle sfide autunnali in Campania, Marche, Puglia, Veneto e Toscana.

SarĂ per centrodestra e centrosinistra, per Giorgia Meloni  e per  Elly Schlein, una sorta di mini test in vista delle elezioni regionali d’autunno che si terranno in  Campania, Marche, Puglia, Veneto e Toscana. La tornata di elezioni amministrative di oggi e domani ha, oltre al valore compiutamente locale, anche un’importanza nazionale nel senso di tastare il terreno, di misurare la temperatura del Paese e le preferenze per uno schieramento o per l’altro. Si inizia oggi con quasi due milioni di italiani chiamati al voto per il primo turno di elezioni amministrative. Le urne sono aperte in 117 comuni  e lo spoglio dei voti inizierĂ appena dopo la chiusura delle urne lunedì. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

