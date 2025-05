Amministrative mini-test per Meloni e Schlein | al voto Genova Ravenna Taranto e Matera

Le amministrative di oggi e domani rappresentano un mini test elettorale per il centrodestra e centrosinistra, coinvolgendo Meloni e Schlein in città come Genova, Ravenna, Taranto e Matera. Questi risultati anticipano le sfide delle imminenti elezioni regionali in Campania, Marche, Puglia, Veneto e Toscana, offrendo uno spunto di analisi sulla tenuta dei principali schieramenti in vista del voto autunnale.

Sarà per centrodestra e centrosinistra, per Giorgia Meloni e per Elly Schlein, una sorta di mini test in vista delle elezioni regionali d’autunno che si terranno in Campania, Marche, Puglia, Veneto e Toscana. La tornata di elezioni amministrative di oggi e domani ha, oltre al valore compiutamente locale, anche un’importanza nazionale nel senso di tastare il terreno, di misurare la temperatura del Paese e le preferenze per uno schieramento o per l’altro. Si inizia oggi con quasi due milioni di italiani chiamati al voto per il primo turno di elezioni amministrative. Le urne sono aperte in 117 comuni e lo spoglio dei voti inizierà appena dopo la chiusura delle urne lunedì. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Amministrative, mini-test per Meloni e Schlein: al voto Genova, Ravenna, Taranto e Matera

