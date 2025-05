Amministrative in Irpinia | alle ore 19 cresce l’affluenza nei tre comuni al voto

Prosegue la tornata elettorale in Irpinia, con tre comuni che si apprestano a rinnovare i consigli comunali e a eleggere nuovi sindaci: Chiusano di San Domenico, Rotondi e Senerchia. Alle ore 19 di oggi, domenica 25 maggio, si segnala un incremento significativo dell'affluenza, suggerendo un interesse vivace dei cittadini per il processo democratico in corso. I primi dati promettono un’alta partecipazione al voto.

Elezioni amministrative a Ortona, alle ore 19 affuenza pari al 38,39%

Alle ore 19 di oggi, domenica 25 maggio 2025, l'affluenza alle urne per le elezioni amministrative a Ortona si attesta al 38,39%.

