Amministrative in Irpinia | al via il voto in tre comuni occhi puntati su Senerchia

Sono aperti i seggi in tre comuni dell’Irpinia: Chiusano di San Domenico, Rotondi e Senerchia, per le elezioni amministrative 2024. Dalle 7:00 alle 23:00 di oggi, i cittadini sono chiamati a scegliere i propri nuovi amministratori, con particolare attenzione su Senerchia, uno dei centri più attesi. Una giornata decisiva per il futuro dei comuni irpini e per l’orientamento politico della regione.

È partita questa mattina alle 7:00 la tornata elettorale in tre comuni dell’Irpinia: Chiusano di San Domenico, Rotondi e Senerchia. I cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare le rispettive amministrazioni comunali. I seggi rimarranno aperti fino alle 23:00 di oggi, domenica 25 maggio, e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Amministrative in Irpinia: al via il voto in tre comuni, occhi puntati su Senerchia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Amministrative 25-26 maggio: quali sono i comuni che vanno al voto. Tutti i candidati in corsa

Il 25 e 26 maggio 2026, ben 117 comuni italiani delle Regioni a statuto ordinario andranno al voto per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i Consigli comunali.

Elezioni amministrative, urne aperte il 25 e 26 maggio: da Genova a Matera 117 comuni al voto

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si svolgono le elezioni amministrative in 117 comuni italiani, tra cui quattro capoluoghi: Genova, Ravenna, Taranto e Matera.

Elezioni amministrative: al voto tre Comuni bergamaschi. A giugno i referendum - Tutte le info

A giugno, tre comuni bergamaschi, Calcinate, Canonica d’Adda e Castione della Presolana, voteranno per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i Consigli comunali.

Su questo argomento da altre fonti

Elezioni amministrative, tutti i Comuni al voto in Campania

rainews.it scrive: Giugliano in Campania è il comune più grande di quelli chiamati a scegliere la nuova amministrazione: con più di centomila abitanti ha tre candidati alla carica di primo cittadino, ovvero Diego ...

Elezioni amministrative 2023: il voto nelle regioni a statuto ordinario

Scrive notizie.it: Le elezioni amministrative del 2023 si svolgeranno nelle regioni a statuto ordinario, coinvolgendo un totale di 117 comuni. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per i cittadini di espri ...

Elezioni amministrative, al voto Genova e altri 116 comuni: sfida aperta nei grandi centri

msn.com scrive: Al via le elezioni amministrative in 117 comuni: si vota a Genova, Taranto, Matera, Ravenna e in altri centri, con seggi aperti il 26 e 27 maggio ...

Elezioni Comunali 2017, i sindaci d'Irpinia, in diretta tv dalle 23