Amministrative in 126 comuni italiani | alle 19 affluenza del 3348% quasi -3% rispetto all' ultima tornata Si vota anche domani

Alle 19 di oggi, l'affluenza alle amministrative in 126 comuni italiani si attesta al 33,48%, mostrando un calo rispetto al 36,22% dell'ultima tornata. Si vota anche domani, e la seconda rilevazione su scala nazionale, che comprende 117 comuni di Regioni a statuto ordinario e 9 in Sicilia, evidenzia questa diminuzione nel coinvolgimento degli aventi diritto.

La seconda rilevazione dell'affluenza su scala nazionale delle amministrative che coinvolgono 117 comuni di Regioni a statuto ordinario e altri 9 in Sicilia (regione a statuto speciale), registra - alle 19 - un'affluenza del 33,48% degli aventi diritto in calo rispetto al 36,22% dell'ultima tornata. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo. A Genova, unico capoluogo...

Oggi, in 126 comuni italiani, sono aperti i seggi fino alle 23 per le elezioni amministrative. Circa due milioni di cittadini sono chiamati a scegliere nuove amministrazioni locali, con sfide importanti nei capoluoghi di Genova, Ravenna, Matera e Taranto.

