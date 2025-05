Amministrative | affluenza in calo alle 23 ha votato il 4385%

Il terzo dato di affluenza per le elezioni amministrative, registrato alle 23, evidenzia un calo significativo rispetto alle precedenti consultazioni. A Milano, il 25 maggio, ha votato solo il 43,85% degli elettori, un netto diminuzione rispetto al 49,52% della volta precedente. Questo trend potrebbe riflettere un disinteresse crescente nei confronti della politica locale in un momento particolarmente impegnativo.

Milano, 25 mag. (LaPresse) – Anche il terzo dato dell'affluenza alle elezioni amministrative di oggi e domani, cioè quello delle 23, risulta in calo rispetto alla precedente tornata. Con tutte le 2.342 sezioni conteggiate, alle 23 ha votato il 43,85%, contro il 49,52% della precedente tornata. In questa tornata si vota in 117 Comuni di Regioni a statuto ordinario e 9 Comuni in Sicilia. La sfida più attesa è quella di Genova, cui si aggiungono Taranto, Ravenna e Matera. I 31 Comuni superiori a 15mila abitanti saranno chiamati al ballottaggio l'8 e 9 giugno nel caso in cui nessuno dei candidati alla carica di sindaco raggiunga al primo turno la maggioranza assoluta...

