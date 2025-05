AMMINISTRATIVE- Affluenza buona nei tre comuni irpini al voto

Buona affluenza alle urne nei tre comuni irpini chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali. Nonostante il tempo di lettura sia inferiore a un minuto, l'interesse si conferma vivo in queste realtĂ locali. A Chiusano San Domenico, Rotondi e altri comuni, cittadini si sono recati alle urne per esprimere il loro voto, contribuendo a un momento di partecipazione democratica importante per il futuro delle rispettive comunitĂ .

Parte regolare l'affluenza alle urna nei soli tre Comuni irpini chiamate al rinnovo dei Consigli comunali. Si tratta di Chiusano San Domenico dove si sfidano Carmine De Angelis e Carlo Petruzziello (affluenza al 16,03% ) Rotondi dove si sfidano Sergio Finell i e Francesco Mainolfi (affluenza al 17,02%) e infine Senerchia  (affluenza al 1 4,79%) che è diventato un verso e proprio caso con ben 20 candidati sindaci per un paese di circa 700 abitanti, di cui solo due formazioni a loro collegate sono riconducibili a persone attive nella vita politica del paese. Il resto teutte liste fittizie...

