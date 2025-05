Amministrative 2023 | affluenza in calo nei comuni Genova al 1337%

Alle ore 12, l'affluenza alle urne per le amministrative 2023 nei 117 comuni liguri e nei 9 in Sicilia è appena del 13,55%, segnando un calo rispetto alle precedenti consultazioni. Le elezioni, aperte dalle 7 di questa mattina e aperte fino alle 15 di domani, rappresentano il primo turno di un importante appuntamento politico, con una partecipazione ancora bassa che potrebbe influire sui risultati finali.

Con le urne aperte dalle 7 di questa mattina (si potrà votare fino alle 15 di domani) il primo turno delle amministrative che interessa in totale 117 comuni di Regioni a statuto ordinario e altri 9 in Sicilia (regione a statuto speciale), registra alle 12 un'affluenza del 13,55% degli aventi diritto in calo rispetto al 15,54% dell'ultima tornata. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo. A Genova, unico capoluogo di regione al voto, i votanti sono stati il 13,37% (furono il 15,11% l'ultima volta). Matera con il 13,39% è in lieve calo rispetto all'ultimo 14,98%; giù anche Taranto al 14,24% (era il 16,05) così come Ravenna: 11,89% contro il 12,87%... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Amministrative 2023: affluenza in calo nei comuni, Genova al 13,37%

