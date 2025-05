Amministrative 2 milioni al voto | occhi su Genova e Taranto

Domani si votano in 117 comuni italiani, coinvolgendo quasi due milioni di elettori. L'attenzione si concentra su Genova e Taranto, dove si svolgono importanti elezioni amministrative. Solo 31 comuni superano certi livelli di partecipazione o elezioni precedenti. Le consultazioni rappresentano un momento chiave di verifica politica a livello locale, con possibili riflessi sulla scena nazionale.

Sono 117 i comuni, per quasi due milioni di elettori sparsi per la penisola, che domani aprono le urne per la tornata di elezioni amministrative. Solo in 31 superano i

