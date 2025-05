Amministrative 117 comuni alle urne | alle 12 affluenza in calo al 1355%

Alle urne per le elezioni amministrative 2025, 117 comuni si preparando a scegliere i propri sindaci e rinnovare i consigli comunali. Alle 12, l'affluenza ha registrato un calo, fermandosi al 13,55%. I cittadini delle regioni a statuto ordinario e nove comuni Siciliani commissariati sono chiamati a esprimere la propria volontà . Quasi due milioni gli italiani coinvolti in questa importante tornata elettorale.

MILANO (ITALPRESS) – Urne aperte dalle 7 di questa mattina per le elezioni amministrative 2025, con l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali in 117 comuni delle regioni a statuto ordinario e in nove comuni commissariati della Sicilia. S ono quasi due milioni gli italiani chiamati alle urne per il primo turno delle elezioni amministrative, che si svolgeranno oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. ALLE 12 AFFLUENZA AL 13,55%. Alle ore 12 di oggi, l'affluenza per le elezioni amministrative che interessano 117 comuni italiani è del 13,55%, in calo rispetto al 15,54% dell'ultima tornata...

