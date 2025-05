Amici 24 Luk3 e Alessia avvistati durante una presunta lite

Luk3 e Alessia, ex allievi di Amici 24, sono stati avvistati in un episodio che sembra essere una lite. La segnalazione, diffusa da Novella 2000, ha suscitato curiosità tra i fan, che si chiedono cosa abbia scatenato questa discussione tra i due artisti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa vicenda che sta facendo parlare il mondo dello spettacolo.

La segnalazione sui due ex allievi di Amici 24

