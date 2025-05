Amelia al voto la sfida tra Proietti Scorsoni e Petrarca | la parola alle urne

Amelia si appresta a eleggere il suo nuovo sindaco tra Avio Proietti Scorsoni e Pompeo Petrarca. Le urne saranno aperte domenica e lunedì, come in altre località umbre. La sfida vede Proietti Scorsoni, attuale sindaco facente funzioni, affrontare il candidato avversario in una partita cruciale per il futuro della città. La parola alle urne deciderà chi guiderà Amelia nei prossimi anni.

Avio Proietti Scorsoni contro Pompeo Petrarca: Amelia sceglie il suo nuovo sindaco. La parola alle urne che saranno aperte (come ad Assisi e Santa Maria Tiberina nel resto dell'Umbria) domenica e lunedì. La sfida è tra il sindaco facente funzioni, Proietti Scorsoni, espressione del.

Amelia al voto, Proietti Scorsoni contro Petrarca: così la sfida sulla scheda elettorale

Ad Amelia si avvicina il momento del voto, con le elezioni comunali in programma il 25 e 26 maggio. La prefettura di Terni ha pubblicato il fac-simile della scheda elettorale, che vedrà contrapporsi il sindaco facente funzione Avio Proietti Scorsoni e il candidato del Petrarca in una sfida decisiva per il futuro della città.

Amelia al voto, Proietti Scorsoni contro Petrarca: così la sfida sulla scheda elettorale

Meno di due settimane al voto, Amelia si prepara a scegliere il suo futuro con la scheda elettorale che presenta la sfida tra Avio Proietti Scorsoni, sindaco facente funzione, e il candidato Petrarca.

