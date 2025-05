Ambulanza fuori controllo sulla superstrada | feriti in quattro

Nella notte di sabato 24 maggio, un'ambulanza sulla superstrada MeBo si è trasformata in vettura coinvolta in un incidente, causando feriti tra quattro persone. La dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione, ma sembra esserci stata una perdita di controllo. L’episodio ha richiamato l’attenzione sull’importanza della prudenza alla guida anche in situazioni di emergenza.

Ambulanza sulla superstrada MeBo nella notte di ieri, sabato 24 maggio, ma non come mezzo di soccorso in questo caso, bensì come vettura coinvolta in un incidente. Ancora in fase di ricostruzione l'esatta dinamica dello schianto, anche se sembrerebbe esserci alla base una perdita di controllo.

