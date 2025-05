Ambulanti fuori San Siro in protesta contro Inter e Milan | il motivo

Gli ambulanti fuori San Siro hanno organizzato una protesta contro le squadre di calcio Milan e Inter, come riportato dal 'Corriere della Sera' edizione Milano. La loro contestazione si concentra su questioni legate ai diritti di vendita e alle difficoltà economiche che stanno affrontando. La situazione si è intensificata, attirando l'attenzione dei tifosi e dei media.

Gli ambulanti fuori San Siro, come scrive 'Il Corriere della Sera' edizione Milano, hanno protestato contro Milan e Inter.

