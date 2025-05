Ambrosini | "Al Milan è mancata l'anima Serve più cuore va migliorata la gestione del club"

L'ex capitano del Milan, Massimo Ambrosini, ha espresso il suo disappunto riguardo alla difficile stagione della squadra, sottolineando l'importanza di un'anima e passione nel club. Durante le recenti contestazioni dei tifosi rossoneri, Ambrosini ha messo in evidenza la necessità di migliorare la gestione del club, evidenziando come sia fondamentale un maggiore coinvolgimento emotivo per ritrovare la vera identità del Milan.

L`ex capitano e centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha commentato così la contestazione dei tifosi rossoneri per la stagione amara del... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milan, mercato in ebollizione: il futuro dei big appeso alla mancata qualificazione europea

Il mercato del Milan è in fermento, con il futuro dei big appeso alla mancata qualificazione europea.

Ambrosini: “Milan, Tare non risolve tutto. Se ha accettato …”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e ora opinionista per DAZN, commenta l'arrivo di Igli Tare nella società rossonera.

Ambrosini: “Milan, dovessi vendere un big Reijnders sarebbe l’ultimo”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e ora opinionista, si è espresso su Tijjani Reijnders.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ambrosini: "Al Milan è mancata l'anima. Serve più cuore, va migliorata la gestione del club"

Secondo calciomercato.com: L`ex capitano e centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha commentato così la contestazione dei tifosi rossoneri per la stagione amara del club di Via Aldo Rossi..

Ambrosini stronca il Milan: "Squadra senza anima e sentimento, la società non ha saputo toccare i tasti giusti"

Segnala msn.com: L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini, attualmente talent per ... “Secondo me gli approcci alle partite indicano che la squadra è mancata dal punto di vista del sentimento e dell ...

Ambrosini: “Il secondo tempo del Milan è stato inspiegabile”

Come scrive ilmilanista.it: Massimo Ambrosini ha parlato a DAZN in merito alla prestazione del Milan contro la Juventus:. "Il secondo tempo è difficilmente spiegabile perché il Milan sia entrati così: approccio non energetico ma ...