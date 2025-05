Amadeus e Silvia Salemi in The Cage – Prendi e scappa | come funziona il nuovo game show sul Nove

Da domenica 8 giugno, su Nove, debutta "The Cage – Prendi e scappa", il nuovo game show condotto da Amadeus e Giulia Salemi. In questo entusiasmante programma prodotto da Endemol Shine Italy, i concorrenti affrontano sfide per uscire dalla "gabbia" e vincere premi sorprendenti. L'access prime time, dal lunedì al venerdì alle 20:30, promette suspense, divertimento e tante emozioni, con due simpatici conduttori pronti a coinvolgere il pubblico.

Da stasera domenica 8 giugno e a seguire dal lunedì al venerdì alle 20:30, Amadeus conduce sul Nove, nell’access prime time, il nuovo game show “ The Cage – Prendi e scappa “, prodotto da Endemol Shine Italy (Banijay Entertainment). Al fianco di Amadeus c’è Giulia Salemi, che accompagna e incita i concorrenti in un gioco dove strategia, lavoro di squadra e sangue freddo sono fondamentali. In ogni episodio di “The Cage – Prendi e Scappa”, due squadre, composte ciascuna da due concorrenti, si sfidano in tre round alternandosi nei ruoli di “mente” e “braccio”. A turno, uno dei due risponde alle domande di Amadeus mentre l’altro entra nella Gabbia, ricca di premi, per “prendere e scappare” con quanti più premi possibile prima che le porte si richiudano... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Amadeus e Silvia Salemi in “The Cage – Prendi e scappa”: come funziona il nuovo game show sul Nove

