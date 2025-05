Altobelli sorprende | Champions Inter? Sono fiducioso ma anche se dovesse andar male non…

Alessandro Altobelli si mostra fiducioso per la finale di Champions dell’Inter, sottolineando il suo ottimismo anche in caso di esito negativo. L’ex campione non ha esitato a condividere il suo pronostico senza giri di parole in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, mettendo in evidenza la forte convinzione e il sostegno ai nerazzurri, pur mantenendo un tocco di cautela e speranza, con qualche scongiuro a protezione dei sogni interisti.

Alessandro Altobelli è sicuro, sentiamo il suo pronostico sulla finale di Champions, anche se dovesse andare male con gli scongiuri del caso l’Inter.. Alessandro Altobelli non usa giri di parole, intervistato questa mattina in edicola per le colonne de La Gazzetta dello Sport l’ex ha parlato della finale di Champions League. Ecco un breve passaggio dalla Rosea: SCUDETTO AL NAPOLI – «L’ Inter ha lottato, ma non meritava il titolo. Va accettato il verdetto del campo. I nerazzurri hanno sprecato almeno due grandi occasioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Altobelli sorprende: «Champions Inter? Sono fiducioso, ma anche se dovesse andar male non…»

