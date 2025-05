Alter Fajnzylberg L’idra teutonica incontra la vendetta

Nel 2010, Alban Perrin ricevette le memorie inedite di Alter Fajnzylberg, che lo colpirono per la loro intensità e mistero. Alter, soprannominato "l’idra teutonica", si confronta con temi di vendetta e ricerca di giustizia. La vicenda rivela un mondo complesso di passato, identità e conflitti personali, offrendo uno sguardo profondo sulla storia e sulle emozioni di un uomo segnato dal suo percorso. La narrazione si intreccia con la storia europea

Quando nel 2010 lo storico francese Alban Perrin ricevette dalle mani di Roger Fajnzylberg le memorie inedite di suo padre Alter non poté esimersi dal provare una certa incredulità.

