Almanacco | Lunedì 26 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 26 maggio segna il 146° giorno dell'anno e celebra San Filippo. In questo giorno, il proverbio afferma: "Quando piove per San Filippo, il povero non ha bisogno del ricco". Nel 1906, Londra assistette all'inaugurazione del Vauxhall, un evento significativo nella storia della città. Scopriamo di più su compleanni, fatti storici e tradizioni legate a questa data.

Lunedì 26 Maggio è il 146° giorno del calendario gregoriano. Mancano 219 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Filippo Proverbio di Maggio Quando piove per San Filippo il povero non ha bisogno del ricco Accadde Oggi 1906 – Viene inaugurato a Londra il Vauxhall... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Almanacco | Lunedì 26 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Argomenti simili trattati di recente

Paolo Fox Oroscopo di domani, Lunedì 26 Maggio 2025

L'oroscopo di Paolo Fox del 26 maggio 2025 anticipa una giornata con opportunità e attenzione per ogni segno.

Lunedì 12 Maggio 2025. Almanacco, Accadde Oggi, Santo del giorno

Benvenuti all'Almanacco dell'8 Maggio 2025, dove celebriamo il Santo di oggi e riviviamo eventi storici significativi.

Almanacco | Lunedì 12 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 12 maggio segna il 132º giorno dell’anno, momento in cui siamo a un passo da importanti celebrazioni e riflessioni.

Almanacco 26 maggio 2022 giovedì accadde oggi 26/05/22 Almanacco di oggi 26 maggio 2022 santo oggi