All' ippodromo con il berretto e la parrucca | latitante arrestato dai carabinieri

Un latitante di 35 anni del Napoletano, nascosto all’ippodromo di Aversa con parrucca e cappellino per non farsi riconoscere, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Dopo due tentativi di fuga, l’uomo, ricercato per vari reati, è stato finalmente catturato. L’episodio ha visto l’uso di strategie preventive e l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza.

Era all'ippodromo di Aversa, con parrucca e cappellino per rendersi irriconoscibile. Un latitante 35enne del napoletano è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. L'uomo era sfuggito alla cattura due volte, la prima durante l'esecuzione di una misura...

Armando Tammaro, 35 anni di Volla, latitante sfuggito due volte all’arresto, è stato catturato all’ippodromo di Aversa.

All’ippodromo con cappello e parrucca, Armando Tammaro, 35 anni di Volla, pensava di essere irriconoscibile e di sfuggire così alla cattura.

Dopo aver sfuggito due volte all’arresto grazie a travestimenti improvvisati, un latitante di 35 anni di Volla è stato infine catturato all’ippodromo di Aversa.

