Allenare la vita valori primari Rispetto lealtà e solidarietà | In campo cambiare si può

Una mattinata all’insegna deio valori dello sport, per un convegno sull’importanza della pratica sportiva che allena non solo all’agonismo. E proprio "Allenare la Vita" era il titolo dell’appuntamento di chiusura del ciclo di iniziative organizzate da CSL Prato Social Club, Confartigianato Imprese Prato, Panathlon Club Prato e Salesiani per il Sociale Oratorio Sant’Anna nell’ambito della rassegna "Lo Sport come Strumento di Crescita Sociale e Culturale". Ieri mattina nella sede della Fondazione Opera Santa Rita si è tenuto l’ultimo incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it