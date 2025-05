Allegri questa squadra di A si avvicina sensibilmente | dipende tutto da un ex Inter

Allegri si avvicina alla guida di questa squadra di Serie A, ma il futuro dipende da una figura chiave con passato all’Inter. La situazione è in evoluzione e non abbiamo ancora raggiunto una decisione definitiva. Resta da capire come si evolveranno le trattative, in un contesto di incertezze che rende il quadro ancora tutto da definirsi.

Allegri, questa squadra di Serie A si avvicina sensibilmente all'allenatore ex Juventus, ma tutto dipenderà dal futuro di una figura centrale con un passato all'Inter. Giusto dirlo, ripeterlo e sottoscriverlo fin dall'inizio: non siamo – almeno per il momento – ancora arrivati al momento dei saluti tra Antonio Conte e il Napoli. Eppure, i segnali lanciati dal tecnico salentino nelle ultime settimane invitano il presidente Aurelio De Laurentiis (fresco, giusto ricordarlo, campione d'Italia con il club partenopeo proprio ai danni dell' Inter ) a cautelarsi in caso di possibile addio dell'allenatore.

Napoli Genoa 2-2: passo falso della squadra di Conte, l’Inter si avvicina. Nerazzurri a -1 a due giornate dalla fine

Il Napoli non riesce a mantenere il vantaggio e pareggia 2-2 contro il Genoa al Maradona, grazie alle reti di Lukaku e Raspadori, mentre Vasquez e un'autorete di Meret ristabiliscono la parità.

