Allegri Napoli Gazzetta l’ex Juve in pole position in caso di addio di Conte! ADL pronto ad offrirgli questo contratto | i dettagli

La Gazzetta dello Sport riporta che Allegri è in pole per sostituire Conte al Napoli, qualora l'allenatore dovesse lasciare. ADL sarebbe pronto ad offrire a Allegri un nuovo contratto. Nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali, i segnali indicano un possibile cambio alla guida tecnica dei partenopei, con Allegri favorito come successore di Conte, in attesa di sviluppi ufficiali sulla situazione.

Allegri Napoli (Gazzetta dello Sport), l’ex tecnico della Juve in pole in caso di addio di Conte! ADL pronto ad offrirgli questo contratto: i dettagli. Non siamo ancora arrivati al momento dei saluti tra Conte e il Napoli ma i segnali lanciati dal tecnico salentino nelle ultime settimane invitano De Laurentiis a cautelarsi in caso di possibile addio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il primo nome sulla lista per sostituire l’artefice del quarto scudetto partenopeo sarebbe quello di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri Napoli (Gazzetta), l’ex Juve in pole position in caso di addio di Conte! ADL pronto ad offrirgli questo contratto: i dettagli

Paganini: “Conte? Se va via dal Napoli sceglie la Juventus. Su Allegri…”

Paolo Paganini, nel suo intervento a Tmw Radio, ha affrontato il futuro di Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli.

Duello Napoli-Inter anche sul mercato: i neroazzurri hanno formulato una proposta a David (Gazzetta)

Il duello tra Napoli e Inter si allarga al mercato, con i nerazzurri che hanno presentato una proposta ufficiale a Jonathan David, attaccante canadese.

A Napoli il pubblico prima applaude, poi sullo stadio cala un silenzio anomalo (Gazzetta)

A Napoli, l'atmosfera è carica di emozioni contrastanti: il pubblico applaude, poi affonda nel silenzio.

