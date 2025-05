Allegri il Napoli vuole chiudere subito per evitare inserimenti dell’Inter e del Milan Di Marzio

Il Napoli sta accelerando le trattative per evitare che Inter e Milan possano inserirsi nella corsa per il tecnico. Secondo Gianluca Di Marzio, la situazione tra il club partenopeo e Allegri si sta intensificando, mentre la recente cena di compleanno di De Laurentiis con Conte potrebbe segnare un punto di svolta. Il club cerca di chiudere rapidamente per difendere i propri interessi sul mercato degli allenatori.

Allegri, il Napoli vuole chiudere subito per evitare inserimenti dell’Inter e del Milan (Di Marzio). Ore calde in casa Napoli. Gianluca Di Marzio conferma che tra Conte e il Napoli si va verso la rottura. La cena di compleanno di ieri sera di De Laurentiis – con Conte invitato – ovviamente non sposta di una virgola i termini della questione. Come scritto stamattina, non si capisce per quel motivo a Napoli non ci si possa dire addio in maniera civile. È Massimiliano Allegri la prima scelta di Aurelio De Laurentiis. Ma il presidente del Napoli vuole chiudere subito per evitare che si inseriscano Inter (dopo la finale di Champions) e Milan... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allegri, il Napoli vuole chiudere subito per evitare inserimenti dell’Inter e del Milan (Di Marzio)

