Allegri al posto di Conte si pensa già al calciomercato | l’annuncio

Massimiliano Allegri si profila come il potenziale sostituto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, a soli giorni dalla conquista del quarto scudetto. Nonostante la festa per il trionfo, l’attenzione è già rivolta al calciomercato e alle strategie per la prossima stagione. Le indiscrezioni si moltiplicano, alimentando le aspettative dei tifosi su un futuro pieno di sfide e opportunità per la squadra partenopea.

Massimiliano Allegri, di fatto, sembra essere sempre più vicino alla panchina del Napoli. Il Napoli ha vinto solo venerdì scorso il quarto scudetto, ma già si sta parlando tantissimo della prossima stagione. In queste ultime ore, infatti, si sta parlando tantissimo del futuro del grandissimo protagonista della vittoria del campionato, ovvero Antonio Conte. L'ex ct della Nazionale italiana, di fatto, sembra che abbia deciso di lasciare il Napoli per tornare alla guida della Juventus. Lo stesso Aurelio De Laurentiis, una volta capito la decisione ferma di Antonio Conte, si starebbe muovendo per il suo sostituto...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

