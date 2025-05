Alle visite domande sulla vita privata gli abusi e il contatto Whatsapp | così funzionava il ‘metodo’ del dottor Sgroi

Il metodo del dottor Sgroi prevedeva domande sulla vita privata, abusi e contatti WhatsApp durante le visite. Le pazienti sono state vittime di un pattern ripetitivo, con comportamenti abuse e manipolativi. La nota vicenda riguarda Sgroi, arrestato e sospeso da sindaco, che avrebbe seguito uno schema constante volto a sfruttare e abusare delle sue pazienti, creando un filo conduttore tra gli episodi di molestie.

Milano – C’è un filo conduttore che lega tutti i casi di abusi denunciati dalle pazienti del dottor Giovanni Sgroi, finito agli arresti domiciliari mercoledì e sospeso il giorno dopo dalla carica di sindaco della cremonese Rivolta d’Adda. Uno schema fisso, descritto in maniera pressoché identica da quattro donne che non si sono mai viste né parlate prima e che hanno messo a verbale versioni “sostanzialmente sovrapponibili”. Rivolta d’Adda, il medico e sindaco Giovanni Sgroi arrestato per violenza sessuale: “È estraneo ai fatti” Un modus operandi evidenziato dalla gip Sara Cipolla nell’ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta dell’aggiunta Maria Letizia Mannella e della pm Alessia Menegazzo, che hanno coordinato le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo guidati dal colonnello Antonio Coppola e dal tenente colonnello Fabio Rufino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it