Allarme processionaria chiude il parco La Fontaine

A causa dell'invasione di processionaria, il Parco La Fontaine a Frosinone è stato chiuso dalla Polizia Locale per bonifica. La decisione è stata presa ieri, dopo segnalazioni dei cittadini, soprattutto per il rischio che gli insetti rappresentano per i cani e la sicurezza pubblica. La bonifica è necessaria per eliminare la minaccia prima di riaprire l'area ai visitatori.

Allarme processionaria, chiuso il parco La Fontaine a Frosinone. La decisione è arrivata nel pomeriggio di ieri, con la Polizia Locale che ha chiuso l'area in attesa di bonifica. L'invasione dei pericolosi insetti, specialmente per i cani, è stata segnalata dai cittadini sul gruppo "Frosinone.

