Allarme per le strade Carletti | In tre anni tagli per 10 milioni Scenario gravissimo

Agnese Carletti, presidente della provincia di Siena, lancia l'allarme per le strade, evidenziando un taglio di 10 milioni in tre anni e un grave scenario futuro. Le ultime comunicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indicano che aumentare le strade comporta anche più fossi, peggiorando le condizioni territoriali. La situazione è preoccupante e rischia di peggiorare se non si interviene, con un esempio delle conseguenze di tagli e cattive pianificazioni.

Più strada fai, più fossi prendi. E a giudicare dalle ultime comunicazioni del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, questa sembra essere destinata a diventare la regola sul nostro territorio. Si è detta preoccupata la presidente della provincia di Siena Agnese Carletti, affiancata da altri sindaci e amministratori del territorio: "La situazione è piuttosto grave e avrà effetti devastanti sul territorio, per questo è doveroso fornire un quadro in merito agli stanziamenti da parte del ministero per la manutenzione stradale della nostra rete viaria" ha spiegato Carletti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme per le strade. Carletti: "In tre anni tagli per 10 milioni. Scenario gravissimo"

