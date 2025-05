Allarme dell' Istat 100mila salernitani rinunciano alle cure | Vietri FdI contro De Luca

Secondo il Rapporto dell’ISTAT, nel 2024 circa 100 mila salernitani, ovvero un cittadino su dieci, ha deciso di rinunciare a cure mediche a causa delle lunghe liste d’attesa o dei costi. La situazione desta preoccupazione, evidenziando criticità nel sistema sanitario locale. Mentre Vietri FdI protesta contro De Luca, la sfida della tutela della salute diventa centrale per la comunità salernitana.

