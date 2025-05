Alife torna con Per Strada | urban-pop tra ritmo e introspezione

Alife torna con il brano “Per Strada”, unurban-pop che combina ritmo e introspezione, mescolando sonorità moderne e sfumature gospel. La traccia, in uscita radio il 23 maggio 2025, continua il percorso artistico dell’artista, che si concluderà a giugno con l’uscita di un EP. “Per Strada” evidenzia la capacità di Alife di unire atmosfere coinvolgenti e riflessive, consolidando la sua presenza nel panorama musicale.

Con "Per strada", ALIFE firma un brano urban-pop che mescola ritmo e introspezione, tra sonorità moderne e sfumature gospel che continua a portare avanti in questo suo percorso che si chiuderà poi a Giugno con l'uscita di un EP. Nuovo singolo in radio dal 23 maggio 2025, "Per Strada" di Alife. Alife, nome d'arte di Giuseppe Cirioli, giovane artista e producer classe 1999, torna a farsi sentire con il singolo "Per Strada", in uscita in radio il 23 maggio 2025. Pubblicato da Smilax Publishing e distribuito da ADA Music Italy Smilax Records, il brano rappresenta un perfetto connubio tra sonorità urban-pop contemporanee e sfumature gospel, frutto di un percorso musicale in costante evoluzione.

