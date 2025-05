Alice Campello operazione lampo negli USA | Sulla sedia a rotelle Come sta

Alice Campello condivide un momento di grande vulnerabilità con i suoi follower, raccontando l'imprevisto che ha segnato il suo viaggio negli Stati Uniti: un'operazione d’urgenza a New York. Ora, mentre affronta la convalescenza e la difficoltà nel camminare, una sedia a rotelle diventa il suo prezioso alleato. Un post che, sebbene breve, è carico di significato e resilienza.

Un post veloce, poche parole, ma cariche di significato. Alice Campello ha scelto di raccontare ai suoi follower l’imprevisto che ha sconvolto il suo viaggio negli Stati Uniti: un’ operazione d’urgenza a New York, la convalescenza, la fatica nel camminare e una sedia a rotelle che l’ha aiutata a prendere aria. Tutto questo mentre qualcuno, riconoscendola, l’ ha fotografata di nascosto per inviare quelle immagini ai giornalisti. Ora è lei stessa a raccontarlo, con lucidità e dolore, ma anche con l’eleganza che da sempre la contraddistingue. Alice Campello, l’operazione improvvisa e lo sfogo social... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alice Campello, operazione lampo negli USA: “Sulla sedia a rotelle”. Come sta

