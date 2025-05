Alice Campello Operata a New York | La Verità Dietro Quelle Foto Rubate!

Alice Campello rompe il silenzio dopo l'operazione segreta a New York, rivelando la verità dietro le foto rubate scattate di nascosto. L'influencer, visibilmente infastidita dall'invasione della sua privacy, lancia un forte messaggio contro chi ha cercato di sfruttare la sua vulnerabilità. Scopri cosa si cela realmente dietro questa vicenda e perché ha deciso di far conoscere la sua situazione solo dopo.

L’influencer Alice Campello rompe il silenzio sull’operazione segreta e lancia un duro messaggio contro chi l’ha fotografata di nascosto. Scopri cosa è successo davvero. Alice Campello ha scelto New York per un’operazione chirurgica. Ma la notizia non l’ha diffusa subito. Ha dovuto farlo. Perché? Perché qualcuno l’ha riconosciuta in ospedale, l’ha fotografata di nascosto mentre era in sedia a rotelle e ha inviato tutto ai giornalisti. Così, prima che la stampa si scatenasse, ha deciso di anticipare tutti. Ha raccontato lei stessa dell’intervento, spiegando che si è trattato di un problema di salute non grave... 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Alice Campello Operata a New York: La Verità Dietro Quelle Foto Rubate!

Cosa riportano altre fonti

Alice Campello operata d'urgenza a New York, sfogo social: "Mentre ero in carrozzina..." - Cosa è successo ad Alice Campello e come sta. La moglie di Morata, che nei giorni scorsi si trovava a New York per motivi di lavoro, si è sfogata su Instagram, raccontando su Instagram cosa le è accad ... Da tuttosport.com

Operazione segreta per Alice Campello: il duro sfogo dopo le foto rubate in sedia a rotelle - L'influencer si è sfogata sui social network, denunciando quanto accaduto mentre si trovava a New York per un delicato intervento chirurgico ... msn.com scrive

Alice Campello rivela: «Sono stata operata a New York. Sulla sedia a rotelle, facevo fatica a camminare» - Alice Campello preoccupa i fan. L'imprenditrice digitale ha rivelato di essere stata operata a New York e di aver avuto difficoltà a ... Si legge su msn.com

Alice Campello Operata a New York: La Verità Dietro Quelle Foto Rubate!