Alice Campello lontana da Morata | Sono stata operata e sono sconcertata…

Alice Campello, influencer e moglie del calciatore Álvaro Morata, si trova lontana dal marito dopo un'operazione che l'ha costretta a lungo rimanere in sedia a rotelle. Nonostante il recente trionfo del Galatasaray, Alice esprime il suo sconcerto per la mancanza di rispetto mostrata nei suoi confronti, dopo essere stata fotografata di nascosto in una situazione così delicata.

L'influencer non ha potuto festeggiare il titolo vinto dal Galatasaray con il marito Álvaro a causa di un'operazione recente, e ha denunciato la mancanza di rispetto dopo essere stata fotografata di nascosto in sedia a rotelle

Alice Campello, operazione lampo negli USA: “Sulla sedia a rotelle”. Come sta

Alice Campello condivide un momento di grande vulnerabilità con i suoi follower, raccontando l'imprevisto che ha segnato il suo viaggio negli Stati Uniti: un'operazione d’urgenza a New York.

Alice Rohrwacher ha detto la sua sulla polemica di questi giorni tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che alla cerimonia dei David al Quirinale aveva espresso la preoccupazione per il cinema italiano

Alice Rohrwacher ha commentato la recente polemica tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che, durante la cerimonia dei David al Quirinale, ha sollevato preoccupazioni sullo stato del cinema italiano.

Rock in Bottega con la grande musica americana: arrivano Alice Howe e Freebo

Rock in bottega presenta un'imperdibile serata con Alice Howe e Freebo, due icone della musica americana.

