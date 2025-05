Alessio Milani trionfa alla 50ª Cento Chilometri del Passatore

Alessio Milani vince la 50ª edizione della Cento Chilometri del Passatore, correndo in 6 ore 50 minuti e 29 secondi. La gara, tra Firenze e Faenza, ha visto una grande partecipazione di pubblico lungo il percorso. È stata una giornata di festa e sport, celebrando gli eroici atleti impegnati nella storica competizione, conclusasi con il trionfo di Milani davanti a una folla festante in piazza del Popolo.

Una grandissima giornata di sport, ali di folla lungo tutto il tracciato e festa continua a sostegno degli eroici protagonisti della 50ª edizione della Cento Chilometri del Passatore, la Firenze-Faenza. Alla fine, a festeggiare davanti a tutti all'arrivo di piazza del Popolo, dopo 6 ore 50' 29'' sull'Appennino tra la Toscana e la Romagna, è Alessio Milani, classe '82 dell' Atletica Monfalcone, in testa sin dal primo traguardo a Vetta le Croci, davanti al francese Julien Nison – per la prima volta alla Cento – staccato di 8'51'' e al bolognese David Colgan dell' Atletica Castenaso che, con questo terzo posto, si aggiudica anche quest'anno il Trittico di Romagna.

