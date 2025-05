Alessandro Magrini | Tutta questione di numeri Ogni civiltà ci ha fatto i conti ora potrebbero non bastare più

Alessandro Magrini, in "Tutta questione di numeri," esplora come ogni civiltà abbia affrontato i numeri, sottolineando che ora potrebbero non essere più sufficienti. Dopo aver sperimentato con le lettere nel suo precedente lavoro "Il dono di Cadmo", presenta ora "La meravigliosa avventura dei numeri dall’antichità all’età moderna." Quest’ultimo, "Nel segno di Thot," è stato presentato in anteprima a Trieste al festival “Scienza e virgola.”

Giocando coi numeri dopo avere osato prima con le lettere dell’alfabeto ne Il dono di Cadmo. Ora arriva “la meravigliosa avventura dei numeri dall’antichità all’età moderna” con Nel segno di Thot (Ponte alle Grazie) presentato in anteprima qualche giorno fa a Trieste, al festival “Scienza e virgola” diretto da Paolo Giordano, Alessandro Magrini, filologo ed egittologo ma anche guida turistica, è un curioso esploratore della storia dell’uomo e della sua evoluzione intellettiva, fatta appunto di lettere e numeri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alessandro Magrini: "Tutta questione di numeri. Ogni civiltà ci ha fatto i conti, ora potrebbero non bastare più"

Altre letture consigliate

«Pagare per fare un bagno? Una vergogna, il mare è di tutti». Il presidente di Mare Libero torna sulla questione, tutta italiana, delle concessioni balneari

Pagare per accedere al mare è un’assurdità. Il presidente di Mare Libero denuncia la questione delle concessioni balneari in Italia, evidenziando che il 98-99% sono scadute e le proroghe sono illegittime.

Alessandro Basciano, il lupo perde il pelo ma non il vizio: era stato già condannato per stalking, ecco tutta la storia con la ex

Alessandro Basciano, noto per la celebre espressione "Il lupo perde il pelo ma non il vizio", torna al centro delle cronache per una denuncia di stalking nei confronti dell'ex.

“Emanuela Orlandi? Tutta una questione di soldi. Chi non fa uscire la verità? Per dire questa cosa mi devo consultare con l’avvocato”: le rivelazioni dell’”Accattone” della Magliana da Fedez

Emanuela Orlandi, il caso ancora irrisolto, si intreccia con questioni di denaro e verità nascoste. Le rivelazioni dell'"accattone" della Magliana da parte di Fedez gettano luce sulla Roma criminale, protagonista di faldoni e di un mistero ancora da risolvere.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alessandro Magrini: "Tutta questione di numeri. Ogni civiltà ci ha fatto i conti, ora potrebbero non bastare più"

Riporta quotidiano.net: “Nel segno di Thot“: un’esplorazione storica sui modi di concepirli e rappresentarli. Il dualismo arabi/romani, il rischio che i calcoli astronomici richiedano strumenti nuovi .

La Sardegna non è Italia? 3 motivi a favore e 3 ragioni contro l'isola come nazione indipendente