Alessandra Celentano e la rottura con l’ex marito Angelo Trementozzi | Mi è dispiaciuto…

Alessandra Celentano e Angelo Trementozzi si sono lasciati dopo un matrimonio durato dal 2007 al 2012. La relazione, durata alcuni anni, ha suscitato molta attenzione, e la prof di Amici ha recentemente condiviso i suoi sentimenti sulla rottura in un'intervista a Verissimo, ammettendo che le è dispiaciuto. Ecco i dettagli di questa esperienza difficile e le sue parole sul distacco dall’ex marito.

Alessandra Celentano e Angelo Trementozzi sono convolati a nozze nel 2007, ma la loro storia d'amore ha retto pochi anni e si è conclusa nel 2012 con la separazione. In un'intervista rilasciata a Verissimo poche settimane fa, la prof di Amici ha così commentato la rottura: " Se mi è dispiaciuto che è finita con il mio ex marito? Assolutamente sì e ne siamo consapevoli tutti e due, poi la vita va avanti ed è giusto così. Abbiamo avuto una serie di cose che si sono messe contro che purtroppo hanno portato la storia ad andare in questo modo. Con il senno di poi, dopo la separazione, è stato un grande dolore "...