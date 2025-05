Alcuni si affidano a un familiare altri a un mental coach esperto gli sportivi di alto livello come Tamberi e Sinner allenano anche la mente

Alcuni cercano supporto da familiari, altri da mental coach come Nicoletta Romanazzi, tra i più noti. Gli sportivi di élite, come Tamberi e Sinner, allenano anche la mente, perché il successo sorride a chi sa gestire psiche e emozioni. La frase “Entra in gioco con la testa” riassume un approccio che va oltre il fisico, toccando anima e vissuto, e sottolinea come la mente sia fondamentale nello sport di alto livello.

La frase troneggia sulla homepage: "Entra in gioco con la testa". Sei parole, la sintesi perfetta di un discorso complesso, che ha a che fare con la psiche, l'anima, il vissuto. L'ha scelta per il suo sito Nicoletta Romanazzi, forse la mental coach più nota, per far capire che lo sport non è solo muscoli, potenza fisica, Dna, palestra. Se si vuole vincere bisogna allenare anche la testa. Fra i suoi assistiti ci sono Marcell Jacobs, il velocista dai molti record, Gianluigi Donnarumma, il portiere della nostra Nazionale di calcio, Martina Arduino, prima ballerina della Scala, Rebecca Giuliani della Nazionale di rugby, e altri nomi da podio, oltre ad aziende e manager.

