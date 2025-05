Alberto Matano erede di Mara Venier a Domenica In il commento del conduttore

Alberto Matano si esprime sul futuro di "Domenica In" dopo le recenti dichiarazioni di Mara Venier, che ha indicato lui e Stefano De Martino come possibili successori. In un'intervista, Matano sottolinea: "Al momento non vedo bisogno di eredi. L'erede di Mara è Mara", evidenziando la sua ammirazione per la storica conduttrice. Scopri di più sulle sue riflessioni e sul futuro del programma.

Dopo l'investitura di Mara Venier, che ha parlato di Matano e De Martino come suoi possibili eredi a Domenica In, il conduttore de La Vita in Diretta commenta le parole dell'amica: "Al momento non vedo bisogno di eredi. L'erede di Mara è Mara"

