Alberto Matano al festival della tv | Il top della carriera non è la conduzione di Sanremo | VIDEO

Alberto Matano, durante il Festival della TV, ha rivelato che per lui il massimo della carriera non è condurre Sanremo. In un video esclusivo, il presentatore ha espresso la sua preferenza per altri ruoli, lasciando intendere che Mara Venier dovrà cercare qualcuno di diverso per Domenica In. Scopri di più sulle sue dichiarazioni e sulla sua visione del successo.

Al festival della tv Alberto Matano ha confessato che non vorrebbe condurre Sanremo e nemmeno Domenica In: Mara Venier dovrà pensare a qualcun altro L'articolo Alberto Matano al festival della tv: “Il top della carriera non è la conduzione di Sanremo” VIDEO proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alberto Matano al festival della tv: “Il top della carriera non è la conduzione di Sanremo” | VIDEO

FESTIVAL DELLA TV, ALBERTO MATANO: “IO A DOMENICA IN? MARA È L’EREDE DI MARA!”

Al Festival della Tv di Dogliani, la televisione italiana si riunisce per celebrare i suoi protagonisti.

“Quell’audio lo puoi buttare nella spazzatura”, “Noi facciamo il nostro lavoro”: scintille in diretta tra Roberta Bruzzone e Alberto Matano

Un acceso scontro tra Roberta Bruzzone e Alberto Matano ha infiammato "La Vita in Diretta" del 15 maggio, mettendo in risalto il caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 a Rimini.

La vita in diretta: scontro infuocato tra Alberto Matano e Roberta Bruzzone sul caso Pierina Paganelli

Nella puntata di oggi de "La Vita in Diretta", il caso di Pierina Paganelli ha acceso un acceso dibattito tra il giornalista Alberto Matano e la criminologa Roberta Bruzzone.

“Domenica In”, Alberto Matano si sfila: “C’è solo Mara”

Alberto Matano erede di Mara Venier a Domenica In, il commento del conduttore

Mara Venier: “Fiorello a Domenica In? La sua era una battuta. Stefano De Martino e Alberto Matano i miei eredi”

