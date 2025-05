Albavilla scontro fra due auto all’incrocio | ventenne sbalzata fuori dall’abitacolo è in fin di vita

Albavilla (Como), 25 maggio 2025 – Un grave incidente tra due auto si è verificato sabato sera in via Prealpi, causando gravi ferite a una ragazza di 20 anni, sbalzata dall’abitacolo e ora in fin di vita. L’incidente, avvenuto intorno alle 22,30, ha provocato grande preoccupazione tra testimoni e autorità, mentre le cause sono ancora in fase di accertamento.

Albavilla (Como), 25 maggio 2025 – Un gravissimo incidente fra due auto, con una ragazza di vent’anni in fin di vita, si è verificato ieri, sabato 24 maggio, intorno alle 22,30 in via Prealpi ad Albavilla nel Comasco a un incrocio della provinciale. Coinvolte nell’impatto una Fiat Panda con bordo quattro persone (residenti a Erba) – due ragazze di 19 e 20 anni e due ragazzi di 23 – e una Citroen C3 su cui viaggiavano altre due persone di 50 anni. Sei i feriti, di cui tre in gravi condizioni. In particolare la ragazza ventenne, che è stata sbalzata fuori dall’abitacolo quando l’auto su cui si trovava si è ribaltata, e ha riportato ferite e traumi gravissimi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Albavilla, scontro fra due auto all’incrocio: ventenne sbalzata fuori dall’abitacolo, è in fin di vita

