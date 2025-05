Albania colpaccio del governo | Rimpatriate 30 persone

Il governo italiano annuncia un significativo progresso nel piano di rimpatrio dei migranti dall'Albania, con 30 persone già riportate nel loro paese d'origine. Il Ministro Matteo Piantedosi ha fornito un aggiornamento sulla conversione del decreto legge relativo ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), sottolineando l'importanza di queste operazioni nel contesto della gestione dell'immigrazione. La situazione continua a evolversi con nuove iniziative in arrivo.

"30 persone rimpatriate". Matteo Piantedosi aggiorna sul piano- Albania per il rimpatrio dei migranti. "Siamo in sede di conversione del decreto legge che riguarda il Cpr dell'Albania. Al netto delle persone liberate dal trattenimento sono 30 le persone che siamo riusciti a rimpatriare. Questi sono i primi giorni ma intendiamo dare uno slancio per dare funzionalità", commenta il ministro dell'Interno intervenendo al Festival dell'economia di Trento. Parole che sono una lezione a giudici e sinistra: "E non corrisponde al vero che noi portiamo lì migranti che abbiano solo la colpa di versare in una condizione di irregolarità amministrativa, non è così...

