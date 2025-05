Al porto di Salerno atteso l’arrivo per domani di 252 migranti

Domani mattina alle 9, il porto di Salerno accoglierà 252 migranti a bordo della nave ONG Solidaire. La macchina organizzativa è già attiva, con una riunione odierna in Prefettura per coordinare le operazioni. L'atteso arrivo evidenzia l'impegno delle autorità e delle strutture locali nell'assicurare un'adeguata accoglienza e supporto ai migranti.

Sono 252 i migranti a bordo della nave Ong Solidaire che attraccherà nel molo Manfredi al porto di Salerno domani mattina intorno alle 9. La consueta macchina organizzativa di tutti i soggetti coinvolti è già operativa. In Prefettura si è tenuta oggi una riunione per definire tutti i dettagli dello sbarco. Sono diversi i minori non accompagnati. Novantotto i ragazzi sotto i 18 anni così suddivisi: quattro ragazze accompagnate, otto non accompagnate, due ragazzi accompagnati e 84 i giovani che viaggiano da soli. Gli adulti sono 127 uomini e 27 donne. Provengono, tra l'altro, da Guinea, Costa d'Avorio, Mali, Niger, Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Gambia, Egitto, Eritrea, Sudan, Somalia, Siria, Egitto...

