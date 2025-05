Al Parco Moretti la carica dei cento per l’evento Amici di Zampa

Al Parco Moretti di Udine si è svolta oggi, domenica 25 maggio 2025, l’evento “Amici di Zampa”, dedicato agli amanti degli animali e alla cittadinanza. Organizzata dalla sezione udinese di Leidaa – Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, questa giornata ha visto la partecipazione di circa cento persone, offrendo attività, informazioni e momenti di convivialità dedicati al benessere e alla tutela degli amici a quattro zampe.

Si è svolto oggi, domenica 25 maggio 2025, al Parco Moretti di Udine l’evento “Amici di Zampa”, una giornata dedicata alla cittadinanza e agli amanti degli animali, organizzata dalla sezione udinese di Leidaa – Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. L’iniziativa ha richiamato circa cento... 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Al Parco Moretti la carica dei cento per l’evento “Amici di Zampa”

Leggi anche questi approfondimenti

Buddy al Parco, domenica 18 maggio al Moretti

Domenica 18 maggio, torna al Parco Moretti di Udine l’appuntamento con Buddy al Parco, promosso da Spicelapis e Call me Buddy.

"Scuole in sport", la carica dei giovanissimi atleti allo stadio "Aci e Galatea"

Oltre 300 giovanissimi atleti delle IV e V primarie hanno animato lo stadio "Aci e Galatea" per la prima giornata di Scuole in Sport 2025.

Rapallo, vandali al parco: mobiletti per i libri distrutti e volumi incendiati

Vandali in azione al Parco delle Fontanine di Rapallo, dove sono stati distrutti mobiletti per i libri e alcuni volumi addirittura incendiati.

"La Carica dei 101" ???? (1961) | Davanti la TV ?? | ITA - HD | {Animazione, Avventura}