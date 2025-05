Al centro del nuovo dizi c' è una lunga saga famigliare che – ovvio – promette colpi di scena Nel cast molti volti noti delle fiction turche

Questa sera alle 21.20 su Canale 5 debutta "La notte nel cuore", una nuova serie turca ricca di emozioni. Al centro una lunga saga familiare con colpi di scena e un cast stellare, tra cui Burak Sergen ed Ece Uslu. Un intreccio drammatico e sentimentale che promette di catturare il pubblico con drammi intensi e personaggi avvincenti, tutto orchestrato intorno alle complessità delle dinamiche familiari.

Q uesta sera su Canale 5 alle 21.20 inizia una nuova serie turca: La notte nel cuore. Storia drammatica e sentimentale – intricata e affascinanti attori – con Burak Sergen di Endless Love e Ece Uslu di Come sorelle. Gli ingredienti segreti di questa prima stagione sono racchiusi nei drammi famigliari, amori burrascosi e passioni proibite quanto irresistibili: ci sarà anche il lieto fine? La notte nel cuore va in onda sia su Canale 5 che in streaming su Mediaset Infinity. Cosa vedere su Netflix a maggio 2025: 10 titoli tra film e serie X Leggi anche › Can Yaman al suo meglio: guerriero seminudo in pericolo... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al centro del nuovo dizi c'è una lunga saga famigliare che – ovvio – promette colpi di scena. Nel cast molti volti noti delle fiction turche

