Al Binario 1 parte la mostra di Arte Contemporanea LABIRINTI

Al binario 1, sta per partire la mostra di arte contemporanea "Labirinti", curata da un promettente trio di esperti: Eleonora Gioia Franceschini, Edoardo Mesirca e Maria Gardenia Barroso. Inaugurata tra pochi giorni, la mostra esplora il tema della ricerca creativa in un contesto di incertezze, presentando opere inedite di dieci artisti che sfidano le convenzioni e invitano a riflettere sulle nuove dimensioni dell'arte contemporanea.

Curata da un terzetto di giovani esperti d'arte, Eleonora Gioia Franceschini, Edoardo Mesirca, Maria Gardenia Barroso, si tiene fra pochi giorni la Mostra d'Arte Contemporanea LABIRINTI - Dove la certezza scompare, a?ora l'atto creativo. La mostra, che accoglie le opere inedite di dieci artisti...

