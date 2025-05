Al Bano Sophia Loren e il selfie di troppo

Al Bano e Sophia Loren condividono momenti autentici, dimostrando che la bellezza non dipende da filtri o trucco. Quarant’anni o novanta, ogni donna ha diritto di mostrarsi naturale e di ricevere amici senza pretese. Il selfie di troppo valorizza l’autenticità, sottolineando che la vera bellezza nasce da dentro, non da artifici. La semplicità e la spontaneità sono più significative di foto ritoccate, celebrando l’immagine reale di sé stessi.

Ponchia Qualsiasi donna, a quarant'anni come a novanta, ha il diritto di ricevere gli amici struccata e con il foulard in testa. E di farsi fotografare senza filtri, come viene, come chi ha imparato che la bellezza non arriva dal fondotinta ma da qualcosa che sta più a fondo. Gli amici, però, dovrebbero farle una cortesia: tenere per sé gli scatti di quel momento speciale, al limite chiedere il permesso di divulgare. Per svista o strategia sono scappate dall'intimità le immagini di Sophia Loren nella sua casa di Ginevra, dove Al Bano è andato a trovarla con il collezionista di auto Daniel Iseli "per ricordare i bei tempi".

