Akinsanmiro Inter la Sampdoria incerta sul riscatto! Ecco la situazione legata al classe 2004

Akinsanmiro, talento classe 2004, è al centro di una situazione incerta tra Sampdoria e Inter. La Sampdoria è indecisa sul riscatto del giocatore, che potrebbe tornare all’Inter in estate. La situazione riflette l’incertezza che regna nella squadra genovese, tra dubbi sui rinnovi e possibili cambi di rosa, lasciando il futuro di Akinsanmiro ancora da definire.

Akinsanmiro Inter, la Sampdoria incerta sul riscatto! Ecco la situazione legata al classe 2004, che potrebbe rientrare in nerazzurro. Vige l’incertezza in casa Sampdoria sulla permanenza o meno di diversi calciatori, tra cui Ebenezer Akinsanmiro. Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Secolo XIX, il Doria aveva “paura” che i nerazzurri facessero valere il controriscatto del calciatore durante la mini-finestra di mercato dedicata ai club che parteciperanno al Mondiale per Club. La Samp ha però fatto valere la propria priorità sul calciatore, trattenendo di fatto il nigeriano fino al termine del prestito (30 giugno) in modo da averlo per i play out che si dovrebbero giocare contro la Salernitana... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akinsanmiro Inter, la Sampdoria incerta sul riscatto! Ecco la situazione legata al classe 2004

