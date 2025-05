Airola piange la scomparsa dell’ex sindaco Pasquale Lombardi

Airola è in lutto per la scomparsa di Pasquale Lombardi, ex sindaco e figura di riferimento del comune sannita, deceduto oggi all'età di 83 anni. La sua morte ha colpito profondamente la comunità, che lo ricorda per la dedizione e l'impegno verso i cittadini, lasciando un'eredità di serietà e vicinanza nel servizio pubblico. Un uomo che ha segnato profondamente la storia del comune.

Tempo di lettura: < 1 minuto Airola in lutto per la scomparsa di Pasquale Lombardi, storico sindaco del comune sannita, venuto a mancare oggi all'età di 83 anni. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra i cittadini che lo ricordano come un uomo sempre vicino alla sua gente, attento alle esigenze della comunità e guidato da un forte senso civico. Pasquale Lombardi ha ricoperto la carica di primo cittadino dal 1993 al 2001. L'attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Falzarano, ha espresso il proprio cordoglio unendosi al dolore della famiglia e dei concittadini...

