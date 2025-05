Air Canada operativo il volo diretto Napoli-Montréal

Air Canada ha inaugurato il primo volo diretto tra Napoli e Montréal, offrendo un collegamento senza scalo tra la città partenopea e il Canada. Questo nuovo servizio, il primo tra Napoli e il Nord America, amplia la rete della compagnia, già attiva su Roma, Milano e Venezia, facilitando i collegamenti tra Italia e Canada e promettendo nuove opportunità di viaggio e business.

Air Canada, la principale compagnia aerea canadese e vettore di bandiera del Paese, ha inaugurato il nuovo collegamento tra Napoli e Montréal, l’unico volo diretto tra la città partenopea e il Canada. Il nuovo servizio intercontinentale, che si aggiunge ai voli già attivi da Roma, Milano e Venezia, è pensato per offrire ai viaggiatori italiani desiderosi di fuggire dal caldo estivo, così come per i passeggeri canadesi attratti dall’estate mediterranea e dall’autenticità del Sud Italia. Questa nuova rotta segna anche un importante passo avanti nel rafforzamento dei collegamenti verso gli Stati Uniti, grazie a orari studiati per facilitare le coincidenze, via Montréal, verso città come New York, Los Angeles, Boston e San Francisco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it