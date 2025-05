Agroalimentare la pizza made in Campania conquista Napoli e Shanghai

Il settore agroalimentare campano si conferma protagonista a livello internazionale, grazie alle manifestazioni dedicate alla pizza a Napoli e Shanghai. Frutto di una collaborazione tra Regione Campania e partner globali come Tuttopizza, Sial, Squisito Eventi e Universal Marketing, questi eventi hanno celebrato la tradizione culinaria partenopea, conquistando pubblico e acquirenti in entrambe le città . Un importante riconoscimento del valore e dell’export della pizza Made in Campania.

Successo per le manifestazioni dedicate alla pizza a Napoli e Shanghai. I due eventi sono nati dalla collaborazione tra la  Regione Campania  e partner internazionali come Tuttopizza, Comexposium-Sial, Squisito Eventi e Universal Marketing.  Alla Mostra d’Oltremare della cittĂ partenopea si è svolto ‘Tuttopizza’, evento che ha attirato una vasta rappresentanza di buyer stranieri e appassionati del settore. Nel frattempo, a Shanghai,  l’assessorato all’Agricoltura della Regione  ha partecipato alla fiera SIAL con una collettiva di aziende nella sezione ‘Tuttopizza International’, portando la cultura della pizza campana nel cuore della Cina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altre letture consigliate

Agroalimentare nelle scuole, i prodotti degli studenti sbarcano nei mercati Campagna Amica per un Made in Italy di qualitĂ

L'agroalimentare nelle scuole si fa strada nei mercati di Campagna Amica, dando vita a un Made in Italy di qualitĂ .

Agroalimentare, i tesori nascosti dell’Irpinia entrano nel Registro delle De.Co. della Campania

Questa mattina, ad Avella, si è svolto un convegno presso il Teatro Comunale “Domenico Biancardi” dedicato ai tesori agroalimentari dell'Irpinia, che ora entrano nel registro delle Denominazioni Comunali (De.

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticitĂ idrogeologica.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Made in Campania Expo

Si legge su regione.campania.it: Il settore "Promozione ed Internazionalizzazione del Sistema Produttivo" dell'Agc 13 ha approvato l’Avviso Pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle aziende e dei consorzi ...

Agroalimentare, Invitalia-San Giorgio: 47,1 milioni e 120 posti di lavoro in Campania

Segnala invitalia.it: Invitalia ha firmato un Contratto di Sviluppo in Campania con la San Giorgio e altre sette aziende ... conferma l'attenzione che rivolgiamo ai progetti di crescita dell'agroalimentare, uno dei settori ...

Casa Sanremo, la pizza è made in Portici all’Arena del gusto

Lo riporta ilmattino.it: Una laurea in economia aziendale appesa al chiodo (oltre ad un Master in management) e una grande passione per la pizza lo hanno portato alla scelta di lavorare in questo settore, che poi è anche ...

Napoli - La pizza si conferma un prodotto Made in Campania (25.05.18)